Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ вчера в 20:15
По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
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Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено 14 июня в 08:48
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о госпитализации
Информация о госпитализации директора Московского театра «Ленком» Марка Варшавера не соответствует действительности.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии
Садовой, возглавлявший НИИТО с 2006 по 2018 год, обвинялся по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
Обновлено в 01:39
Происшествия
Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок
Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством
Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Политика
СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту «Северный поток — 2»
СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту "Северный поток — 2".
Обновлено в 05:11
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Недвижимость
Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет
Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»
16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Глава Германии уверен, что отношения ЕС и России не будут прежними
Глава страны заявил, что среди причин разлада отношений – конфликт на востоке Украины, а также присоединения Крыма.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье
Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Футбол
Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду
Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
После отдыха на Думской петербуржца увезли на кладбище и ограбили
Мужчина не стал вызывать такси и поймал машину "с руки" В Санкт-Петербурге после отдыха на Думской улице мужчину увезли на кладбище и ограбили, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:24
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек
Обновлено в 04:49
Политика
Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына
Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19