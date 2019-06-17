Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ 20:15
По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
По мнению американских экспертов, с 2020 по 2023 год на рынок выйдет 246 новых и существенно обновленных моделей, причем большинство из них (70%) будут кроссоверами и внедорожниками.
Обновлено в 06:25
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Наука
Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге
Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
Обновлено вчера в 03:50
Музыка
Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина
16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий.
Обновлено в 17:01
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
Обновлено в 07:19
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Гройсман высказался о детенизации экономики Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики страны. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 19:31