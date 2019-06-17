Экономика

Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ 20:15

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По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
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Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах

ПРАЙМ20:15
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