Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ 20:15
По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:39, Вашингтон
Гаджеты
Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено в 18:45
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
Кого комары кусают чаще?
Отвечает доктор медицинских наук, профессор, врач-аллерголог-иммунолог, завлабораторией Института вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов: — Комары кусают всех, однако одни люди этого не замечают, а другим из-за повышенной чувствительности к слюне комаров эти укусы доставляют болезненный дискомфорт.
Обновлено в 18:05
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Экономика
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено в 17:01
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущее поселение на Голанах
В конце апреля Нетаньяху заявил о намерении назвать один из населённых пунктов Голанских высот в честь Трампа, признавшего регион израильской территорией.
Обновлено в 11:54
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой
Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.
Обновлено в 15:38
Происшествия
При пожаре на севере Москвы погибли два человека
В ГУ МЧС России по городу Москве сообщили, что в результате пожара в одном из жилых домов на севере столицы погибли два человека.
Обновлено в 20:34
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Общество
Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки
Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Культура
«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
Обновлено в 13:36
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46