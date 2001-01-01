Происшествия

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
РБК
13:35

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
РБК13:35

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Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре

ТАСС16:24

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

РБК13:35

В Краснодаре за дебош задержали рэпера Хаски

Кубань 2413:04

В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Коммерсантъ12:39

Рэппера Хаски задержали в Краснодаре

РБК Краснодар13:05

Правила съема: Хаски — с машины, «Крузентштерна» — с якоря, и сериала «Домашний арест» в угоду Слепакову

Дождь15:54

Краснодарская полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб

Юга.ру12:29
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Происшествия

В Туле четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 21:14
Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
Обновлено в 21:51
Происшествия

СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Автобус с более чем 30 пассажирами, среди которых были 17 детей, врезался в стену во Владивостоке, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 21:52
Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия

СК возбудил дело после издевательств над подростком в Барнауле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после издевательств сверстников над подростком и бездействия администрации лицея в Барнауле, сообщается на официальном сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 21:48
Происшествия

NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии

Обновлено в 21:43
Происшествия

В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия

На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 18:12
Происшествия

В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия

На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть на территорию кооператива через въезд. Он требовал охрану открыть шлагбаум.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы

На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:47
Происшествия

В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу за шутку

19 ноября сообщалось, что водитель такси в Москве восемь часов ждал пассажирку возле дома, чтобы вернуть забытый в машине кошелек.
Обновлено в 18:56
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Краснодар
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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