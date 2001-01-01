Происшествия
Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в КраснодареРБК13:35
Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
РБК13:35
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Происшествия
В Туле четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 21:14
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
Обновлено в 21:51
Происшествия
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем
Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену
Автобус с более чем 30 пассажирами, среди которых были 17 детей, врезался в стену во Владивостоке, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 21:52
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия
СК возбудил дело после издевательств над подростком в Барнауле
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после издевательств сверстников над подростком и бездействия администрации лицея в Барнауле, сообщается на официальном сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 21:48
Происшествия
NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии
Обновлено в 21:43
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия
На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба
Сообщается, что мужчина пытался проникнуть на территорию кооператива через въезд. Он требовал охрану открыть шлагбаум.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу за шутку
19 ноября сообщалось, что водитель такси в Москве восемь часов ждал пассажирку возле дома, чтобы вернуть забытый в машине кошелек.
Обновлено в 18:56