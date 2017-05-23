Происшествия

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
РБК
13:35

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
РБК13:35

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Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре

ТАСС16:24

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

РБК13:35

В Краснодаре за дебош задержали рэпера Хаски

Кубань 2413:04

В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Коммерсантъ12:39

Рэппера Хаски задержали в Краснодаре

РБК Краснодар13:05

Правила съема: Хаски — с машины, «Крузентштерна» — с якоря, и сериала «Домашний арест» в угоду Слепакову

Дождь15:54

Краснодарская полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб

Юга.ру12:29
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Происшествия

Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Обновлено в 23:10
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле

В одной из квартир в жилом доме в Туле произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие.
Обновлено в 23:13
Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Обновлено в 22:20
Происшествия

СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 22:19
Происшествия

Артист рассказал о нападении сбитого в Шереметьево мужчины

Балетмейстер рассказал, что мужчина был в «очень возбужденном состоянии» и ударил кого-то еще по лицу, но затем его успокоила стюардесса.
Обновлено в 12:49
Происшествия

NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии

Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.
Обновлено в 22:52
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 23:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 22:59
Происшествия

В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия

На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 22:59
Происшествия

В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия

На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба

Обновлено в 22:55
Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 22:54
Происшествия

Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы

На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Житель Техаса обнаружил «канализационного пульсирующего монстра»

Житель Хьюстона штата Техас обнаружил в луже "канализационного пульсирующего монстра".
Обновлено в 22:39
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Краснодар
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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