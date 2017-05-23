Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

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