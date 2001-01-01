Происшествия
Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре
Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в КраснодареТАСС16:24
Менеджер рэп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) Андрей Орехов подтвердил ТАСС, что артист задержан. По словам очевидцев, он залез на крышу машины и начал читать рэп оттуда, так как в клубе концерт не состоялся.
ТАСС16:24
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Происшествия
В Туле четверо детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 18:01
Происшествия
Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем
Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
Обновлено в 18:20
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Собеседник агентства уточнил, что сход вагона произошел на "стрелке", людей в вагоне в момент ЧП не было.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Кировском районе Петербурга столкнулись два автомобиля
В Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, в результате столкновения пострадали три человека, сообщает пресс-служба УГИБДД Северной столицы.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Бывшие следователи получили за квартиры
Обновлено в 17:54
Происшествия
Мужчину задержали за стрельбу и избиение охранника в Москве
Обновлено в 16:44