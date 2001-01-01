Происшествия

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
РБК
13:35

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
РБК13:35

Подробнее о событии

Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре

ТАСС16:24

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

РБК13:35

В Краснодаре за дебош задержали рэпера Хаски

Кубань 2413:04

В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Коммерсантъ12:39

Правила съема: Хаски — с машины, «Крузентштерна» — с якоря, и сериала «Домашний арест» в угоду Слепакову

Дождь15:54

Краснодарская полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб

Юга.ру12:29

Прокуратура отменила концерт Хаски в Краснодаре

РБК Краснодар10:27
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Происшествия

В Туле четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Возгорание произошло в квартире в Туле, погибли четверо маленьких детей, пострадала взрослая женщина, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Обновлено в 20:12
Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
Обновлено в 19:55
Происшествия

СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия

На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 18:12
Происшествия

В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия

NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии

Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы

На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия

На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть на территорию кооператива через въезд. Он требовал охрану открыть шлагбаум.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку

Обновлено в 18:56
Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 19:12
Происшествия

В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ

Обновлено в 19:52
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух человек

Следственным отделом по городу Елизово СУ СКРФ по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тел двух человек в результате пожара в заброшенном здании рыбзавода расположенного в поселке Нагорный Елизовского района.
Обновлено в 19:43
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Краснодар
Город в России
Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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