Происшествия
Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре
Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в КраснодареТАСС16:24
Менеджер рэп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) Андрей Орехов подтвердил ТАСС, что артист задержан. По словам очевидцев, он залез на крышу машины и начал читать рэп оттуда, так как в клубе концерт не состоялся.
ТАСС16:24
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Происшествия
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем
Обновлено в 16:54
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Как рассказала адвокат футболиста Татьяна Стукалова, появившаяся информация в СМИ о том, что ее подзащитный и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили Соловчуку некую сумму в качестве компенсации за избиение, не соответствует действительности.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле
Обновлено в 16:55
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
Обновлено в 14:53
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Обновлено в 14:36
Происшествия
СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО
В Санкт-Петербурге ученица 11-го класса скончалась после сдачи норм ГТО.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Мужчину задержали за стрельбу и избиение охранника в Москве
Обновлено в 16:44