Происшествия

Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре
ТАСС
16:24

Менеджер рэп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) Андрей Орехов подтвердил ТАСС, что артист задержан. По словам очевидцев, он залез на крышу машины и начал читать рэп оттуда, так как в клубе концерт не состоялся.
ТАСС16:24

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Менеджер рэпера Хаски подтвердил его задержание в Краснодаре

ТАСС16:24

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

РБК13:35

В Краснодаре за дебош задержали рэпера Хаски

Кубань 2413:04

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Дождь15:54
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Происшествия

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СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула

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Происшествия

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