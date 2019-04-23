Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТПРИА Новости 12:45

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП. По ее словам, инцидент произошел за границей.
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Стали известны причины и подробности аварии с МакSим

Телепрограмма14:40

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

РИА Новости12:45

Страшные фото разбившейся в ДТП МакSим попали в Интернет

Экспресс газета04:10

«Пробило колесо». Стали известны подробности ДТП с МакSим

Говорит Москва08:24

Подробности страшного ДТП с певицей МакSим

Дни.ру10:29

Певица Мак$им попала в аварию при очень загадочных обстоятельствах

Paparazzi.ru06:57

Певица МакSим пострадала в ДТП

StarHit.ru04:00
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Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото

Обновлено в 07:00
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены

Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

Обновлено в 05:29
Футбол

Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность

Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Происшествия

На синей ветке метро произошел сбой

Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 09:28
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Хоккей

Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Швецией

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею с командой Швеции, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
Обновлено в 13:15
Футбол

Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»

Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
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МакSим
Российская певица
Российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики, Заслуженная артистка Республики Татарстан.
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