Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТПРИА Новости 12:45
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП. По ее словам, инцидент произошел за границей.
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Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Политика
Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию
Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены
Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость
Обновлено в 05:29
Футбол
Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:28
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Хоккей
Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Швецией
Стал известен состав сборной России на матч группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею с командой Швеции, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
Обновлено в 13:15
Футбол
Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52