Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТПРИА Новости 12:45
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП. По ее словам, инцидент произошел за границей.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Здоровье
В 15 городах России пройдет международный саммит медсестер
В 2018 году саммит состоялся в 10 городах России, а в этом пройдет уже в 15-ти.
Обновлено в 08:16
Футбол
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона
Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова и его родных
Обновлено в 07:33
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:42
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Политика
Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Здоровье
На юге Петербурга построят новый центр лучевой терапии
Обновлено в 03:13
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Кино
Уилл Смит преследует самого себя в трейлере «Гемини»
Обновлено в 12:41
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Космос
НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения
В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика
Заявление о Курилах сделал глава МИД
Стоит отметить, что МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» изменил формулировку 2018 года.
Обновлено в 01:31
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Назарбаев предложил Токаеву стать кандидатом в президенты Казахстана
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, остающийся председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в качестве официального кандидата на пост президента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33