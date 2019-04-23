Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТПРИА Новости 12:45

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП. По ее словам, инцидент произошел за границей.

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

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