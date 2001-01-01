Футбол
Менье предпочитает перейти в «МЮ»Евро-футбол.ру вчера в 07:29
Защитник "ПСЖ" Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает бельгийская газета La Derniere Heure. Парижский клуб хочет получить за Менье 25 миллионов евро, что не является проблемой для "красных дьяволов".
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Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
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Общество
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Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
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Обновлено в 06:00
Происшествия
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
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Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
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Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика
Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину
С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.
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Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
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Обновлено в 04:59
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе
Модернизация позволит продлить срок службы бомбардировщиков до 50 лет.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
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Познер попал в базу «Миротворца»
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Обновлено в 03:41
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе Рейеса
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак записала своего сына в секцию дзюдо
Ксения Собчак записала своего сына Платона в секцию дзюдо, о чем она рассказала подписчикам в разделе Stories, опубликовав несколько кадров с занятий.
Обновлено в 05:55
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
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