Футбол
Менье предпочитает перейти в «МЮ»Евро-футбол.ру вчера в 07:29
Защитник "ПСЖ" Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает бельгийская газета La Derniere Heure. Парижский клуб хочет получить за Менье 25 миллионов евро, что не является проблемой для "красных дьяволов".
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Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Политика
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Футбол
«Челси» и «Реал» договорились по трансферу Азара
Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар в скором времени перейдет в мадридский «Реал».
Обновлено в 10:04
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко рассказала, когда планирует вторую беременность
Модель Анастасия Костенко рассказала поклонникам, когда планирует забеременеть второй раз.
Обновлено в 06:02
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43
Число пострадавших при взрыве на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области достигло 43 человек.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Театры
Ушел из жизни режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В воскресенье, 2 июня, в Уфе после продолжительной болезни скончался один из ведущих театральных деятелей Башкирии – режиссер Рустэм Галеев, ставший постановщиком многих прославленных спектаклей, в числе которых – «Севильский цирюльник», «Мадам Баттерфляй», «Любовный напиток», «Секрет любимых оперетт» и др.
Обновлено в 07:03
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
Обновлено в 07:12
Политика
Трамп заявил, что не называл Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 10:11
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено вчера в 07:50