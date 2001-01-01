Футбол

Менье предпочитает перейти в «МЮ»Евро-футбол.ру вчера в 07:29

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Защитник "ПСЖ" Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает бельгийская газета La Derniere Heure. Парижский клуб хочет получить за Менье 25 миллионов евро, что не является проблемой для "красных дьяволов".
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