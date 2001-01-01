Менье предпочитает перейти в «МЮ»Евро-футбол.ру вчера в 07:29

Защитник "ПСЖ" Тома Менье может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает бельгийская газета La Derniere Heure. Парижский клуб хочет получить за Менье 25 миллионов евро, что не является проблемой для "красных дьяволов".

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Единоборства Уайлдер высказался о поражении Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Политика Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Авто В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).

Общество В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Футбол «Севастополь» стал чемпионом Крыма В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Политика В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Музыка Шерил Коул вышла из декрета с новым клипом Британская певица Шерил Коул выпустила 31 мая 2019 года сингл и клип "Let You" - свою первую новинку за пять лет, с момента выхода в 2014 году ее последнего на данный момент альбома "Only Human".

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Экономика Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.

Политика Желающим получить визу в США придется показать соцсети Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.