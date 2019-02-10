Футбол
Менье не поможет ПСЖ в первой игре с МЮSoccer.ru 09:29
Футболист получил легкое сотрясение мозга в недавней встрече чемпионата Франции с «Бордо», и ближайшую неделю он будет отдыхать. ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» встретятся 12 февраля.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
Кино
«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA
Обновлено в 17:18
Космос
Эксперты сообщают о загадочном световом «взрыве» в атмосфере Земли
Руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил о загадочном явлении, зафиксированном ультрафиолетовым телескопом российского спутника "Ломоносов" в земной атмосфере.
Обновлено в 19:13
Гаджеты
У Coca-Cola появится новый вкус
Обновлено в 16:46
Общество
В города России могут вернуть ларьки и палатки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Общество
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Музыка
В Лос-Анджелесе пройдет церемония «Грэмми»
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
Обновлено в 11:16
Общество
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании
Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Политика
В Сети появилось фото лысого Трампа без загара
Обновлено в 18:17
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Политика
Трамп обозвал снеговиком претендентку на пост президента США
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере обрушился с критикой на сенатора от Демократической партии от штата Миннесота Эми Клобушар, сообщившую о своем намерении участвовать в выборах в 2020 году.
Обновлено в 18:29
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Обновлено в 11:34
Общество
Картины Гитлера выставят на продажу в Германии
Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Саакашвили заявил, что пока не собирается возвращаться в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 15:49
Общество
С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Завершены госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»
Россия завершила государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 19:23
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Общество
Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз
Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48