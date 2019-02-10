Футбол

Менье не поможет ПСЖ в первой игре с МЮSoccer.ru 09:29

Футболист получил легкое сотрясение мозга в недавней встрече чемпионата Франции с «Бордо», и ближайшую неделю он будет отдыхать. ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» встретятся 12 февраля.
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СМИ: Еще один игрок «ПСЖ» пропустит матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ10:06

Кавани точно не сыграет в первом матче с «МЮ» в ЛЧ

Газета.Ru10:04

Кавани и Менье не сыграют в первом матче с «МЮ». Уругваец может пропустить и ответный

Sports.ru09:14

У Кавани повреждение сухожилия бедра, он почти точно не сыграет с «МЮ»

Eurosport.ru10:07

Менье не поможет «ПСЖ» в первой игре с «МЮ»

Спорт-Экспресс09:14

Менье тоже не поможет «ПСЖ» в первом матче с «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru09:12

Тухель: маловероятно, что Кавани сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:39
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Кино

«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Обновлено в 17:18
Космос

Эксперты сообщают о загадочном световом «взрыве» в атмосфере Земли

Руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил о загадочном явлении, зафиксированном ультрафиолетовым телескопом российского спутника "Ломоносов" в земной атмосфере.
Обновлено в 19:13
Гаджеты

У Coca-Cola появится новый вкус

Обновлено в 16:46
Общество

В города России могут вернуть ларьки и палатки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Музыка

В Лос-Анджелесе пройдет церемония «Грэмми»

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество

В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

Обновлено в 11:16
Общество

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании

Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

Обновлено в 12:28
Гаджеты

Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Политика

В Сети появилось фото лысого Трампа без загара

Обновлено в 18:17
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Политика

Трамп обозвал снеговиком претендентку на пост президента США

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере обрушился с критикой на сенатора от Демократической партии от штата Миннесота Эми Клобушар, сообщившую о своем намерении участвовать в выборах в 2020 году.
Обновлено в 18:29
Музыка

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Обновлено в 16:54
Общество

Картины Гитлера выставят на продажу в Германии

Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Саакашвили заявил, что пока не собирается возвращаться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 15:49
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Общество

С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 16:14
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Завершены госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Россия завершила государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 19:23
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Общество

Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз

Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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