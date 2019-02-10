Кавани может пропустить матч с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмыБомбардир.ру вчера в 15:33

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (1:0) и был заменен в перерыве. Игрок может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер парижан Томас Тухель прокомментировал ситуацию.

Кавани может пропустить матч с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмы

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