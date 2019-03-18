Футбол
Менье и Дембеле пропустят игру сборной Бельгии с РоссиейЕвро-футбол.ру 18 марта в 16:35
Защитник сборной Бельгии Томас Менье и полузащитник команды Мусса Дембеле не сыграют с Россией. Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, футболисты не успели восстановиться от травм. Кроме того, под вопросом участие нападающего Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дембеле и Менье пропустят матч против сборной России, участие Лукаку — под вопросом
Матч ТВ18 марта в 16:34
Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
Дембеле и Менье пропустят матч Бельгия — Россия. Участие Лукаку находится под вопросом
Sport24.ru18 марта в 16:14
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Хабаровском крае летчики армейской авиации ВВО прикроют войска в ходе стартовавшего летно-тактического учения
Обновлено в 05:35
Происшествия
Главу городского совета Рима арестовали по подозрению в коррупции
В ходе расследования были вскрыты факты коррупции, а также злоупотребления служебным положением при принятии решений в отношении не только строительства стадиона, но и гостиничного комплекса в центре столицы, а также переоборудования больших территорий бывшего рынка на южной окраине города.
Обновлено в 03:52
Авто
Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%
За 12 месяцев прошлого года компания Skoda реализовала в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 04:41
Футбол
Аршавин стал тренером Академии «Зенита»
Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
На Крестовском построят станцию водных видов спорта
В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.
Обновлено в 05:19
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России внесет поправки в Кодекс этики, обязав сотрудников приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Воробьев и Греф открыли выставку «Метро Экспо — 2019»
Обновлено в 04:35
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать объекты на орбите
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран.
Обновлено в 07:05
Политика
Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
Главный внештатный фтизиатр регионального минздрава Татьяна Морозова рассказала, что Саратовская область занимает по эпидситуации 37-е место из 85 регионов.
Обновлено в 06:30
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52