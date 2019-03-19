Футбол
Менье и Дембеле пропустят игру сборной Бельгии с РоссиейЕвро-футбол.ру вчера в 16:35
Защитник сборной Бельгии Томас Менье и полузащитник команды Мусса Дембеле не сыграют с Россией. Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, футболисты не успели восстановиться от травм. Кроме того, под вопросом участие нападающего Ромелу Лукаку.
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Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
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