Футбол
Менье и Дембеле пропустят игру сборной Бельгии с РоссиейЕвро-футбол.ру 18 марта в 16:35
Защитник сборной Бельгии Томас Менье и полузащитник команды Мусса Дембеле не сыграют с Россией. Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, футболисты не успели восстановиться от травм. Кроме того, под вопросом участие нападающего Ромелу Лукаку.
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Дембеле и Менье пропустят матч против сборной России, участие Лукаку — под вопросом
Матч ТВ18 марта в 16:34
Дембеле и Менье пропустят матч Бельгия — Россия. Участие Лукаку находится под вопросом
Sport24.ru18 марта в 16:14
Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
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