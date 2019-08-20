Футбол
Менди вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»Soccer.ru вчера в 22:05
Защитник "Реала" Ферлан Менди, месяц назад получивший травму бедра, вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды. Однако француз пока не готов проводить полноценные тренировочные занятия и часть сессии посвятил фитнесу.
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К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
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Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
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Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
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Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
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Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
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Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
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