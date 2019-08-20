Защитник "Реала" Ферлан Менди, месяц назад получивший травму бедра, вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды. Однако француз пока не готов проводить полноценные тренировочные занятия и часть сессии посвятил фитнесу.

Менди вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

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