Футбол

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентациейМатч ТВ 05:25

3 фото
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией. Напомним, контракт с игроком подписан до 30 июня 2025 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Менди прошел медицинское обследование перед презентацией в «Реале»

Спорт-Экспресс05:06

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией

Sportbox.RU05:25

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией

Матч ТВ05:25

Менди прошёл медосмотр перед презентацией в «Реале»

Чемпионат06:07

Ферлан Менди успешно прошел медосмотр в «Реале»

Sport24.ru05:00

Менди успешно прошел медицинские тесты для «Реала»

Soccer.ru04:51

«Реал» назвал дату презентации Менди

Евро-футбол.рувчера в 12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Политика

Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Обновлено вчера в 21:06
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Политика

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года

Первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года, сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке

Обновлено в 04:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

На Дальневосточном проспекте насмерть сбили женщину

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля «Киа», 30-летний мужчина, совершил наезд на женщину 55-60 лет в зоне регулируемого пешеходного перехода возле дома №15 по Дальневосточному проспекту.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Российские комплексы РЭБ обесценили американские ракеты

Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль подготавливает график двусторонних встреч на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ферлан Менди
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное