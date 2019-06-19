Футбол
Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентациейМатч ТВ 05:25
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией. Напомним, контракт с игроком подписан до 30 июня 2025 года.
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