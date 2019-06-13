Футбол
Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать»Sport24.ru вчера в 22:16
Трансфер 24-летнего футболиста обошелся «Реалу» в 48 млн евро. «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро. В сезоне-2018/19 защитник провел за «Лион» 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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