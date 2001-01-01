Футбол

Мендеш: «„Ювентусу“ понадобится немного удачи, чтобы выиграть ЛЧ»
Soccer.ru
03:58

Многие спрашивают меня о "Ювентусе" и Лиге чемпионов. Чтобы выиграть этот турнир, "Юве" понадобится немного удачи, но трансфер Роналду, безусловно, сделал туринский клуб сильнее. Я бы сказал, что весь итальянский футбол выиграл от его перехода.
Soccer.ru03:58

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Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Матч ТВ04:35

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Sportbox.RU04:35

Мендеш: «„Ювентусу“ понадобится немного удачи, чтобы выиграть ЛЧ»

Soccer.ru03:58

Агент Роналду: «Криштиану говорил мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Спорт-Экспресс03:50
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ

Обновлено вчера в 17:09
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Обновлено вчера в 20:00
Футбол

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Общая сумма призовых денег за участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
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Футбол

Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

Обновлено вчера в 08:26
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
Обновлено в 02:41
Футбол

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался относительно таланта французского полузащитника Поля Погба.
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Леброн Джеймс: Владельцы клубов НФЛ имеют рабовладельческий менталитет

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Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»

32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
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Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
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Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
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Хави: «„Реал“ играет не в футбол, а занимается другим видом спорта»

Экс-игрок "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился мнением относительно игры мадридского "Реала" в текущем сезоне.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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