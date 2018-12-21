Футбол

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»
Бомбардир.ру
05:39

Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро. В текущем сезоне 33-летний футболист провел за туринцев 21 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
Бомбардир.ру05:39

Подробнее о событии

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Матч ТВ04:35

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Sportbox.RU04:35

Мендеш: «„Ювентусу“ понадобится немного удачи, чтобы выиграть ЛЧ»

Soccer.ru03:58

Агент Роналду: «Криштиану говорил мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Спорт-Экспресс03:50

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Бомбардир.ру05:39

Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов

Lenta.ruвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Футбол

«Аль-Насср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год

Столичный «Аль-Насср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
Обновлено в 05:23
Футбол

«Спартак» зимой расстанется с шестью футболистами, сообщают СМИ

Руководство московского "Спартака" намерено в зимнее трансферное окно расстаться помимо Романа Еременко еще с пятью футболистами.
Обновлено в 06:14
Футбол

Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ

Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
Обновлено в 03:42
Футбол

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Наполи» — СПАЛ: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 05:00
Футбол

Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол

«ПСЖ» может предложить «Наполи» 50 млн евро за хавбека Аллана

«Наполи» пока не планирует продавать Аллана, хотя «Пари Сен-Жермен» видит в нем замену Адриену Рабьо и готов заплатить 50 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Футбол

Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о запуске собственной игры для мобильных устройств.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Павар согласился перейти в «Баварию»

Обновлено в 01:24
Футбол

ФК «Рубин» может начать новый сезон на своем старом стадионе

Футбольный казанский клуб «Рубин» может начать сезон 2019/20 на поле казанского стадиона «Центральный», сообщает 22 декабря со ссылкой министра по чрезвычайным ситуациям Татарии Рафиса Хабибуллина Спорт БО.
Обновлено в 06:10
Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол

Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
Футбол

«Интер» договорился о подписании контракта с Рэмси летом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси продолжит карьеру в «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.
Обновлено в 04:14
ещё по теме
Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное