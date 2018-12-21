Футбол

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»
Бомбардир.ру
05:39

Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро. В текущем сезоне 33-летний футболист провел за туринцев 21 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
Бомбардир.ру05:39

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Агент: «Роналду сказал, что желает играть только в „Ювентусе“»

Soccer.ru10:09

Жорже Мендеш: «Роналду говорил, что хочет играть только в „Ювентусе“. Идея о переходе принадлежит ему»

Sports.ru10:59

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Sportbox.RU04:35

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Матч ТВ04:35

Агент Роналду: «Криштиану говорил мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Спорт-Экспресс03:50

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Бомбардир.ру05:39

Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов

Lenta.ruвчера в 16:01
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«Милан» дома уступил «Фиорентине», «Наполи» минимально переиграл СПАЛ

В другом матче «Наполи» дома с минимальным счетом переиграл СПАЛ. Победу неаполитанцам принес точный удар защитника Рауля Альбиоля.
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Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли»

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Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит»

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Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

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СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть.
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Что касается Сверрира Ингасона, то его намерены приобрести как ФК «Зенит», так и ФК «Краснодар», пишут «Невские новости».
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Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

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Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

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Судьба Ди Франческо решится в ближайших трех матчах

Руководство «Ромы» планирует принять решение о будущем Эусебио Ди Франческо по результатам ближайших трех матчей, в которых римлянам предстоит сыграть с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Пармой».
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Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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