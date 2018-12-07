Футбол

Мендеш: «Моуринью никуда не уходит. И он, и клуб довольны друг другом»
Eurosport.ru
16:28

Роман португальца с «Манчестер Юнайтед» продолжается. Жорже Мендеш, агент Жозе Моуринью, развеял слухи об уходе своего клиента из «Манчестер Юнайтед».
Eurosport.ru16:28

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Агент Моуринью: «Жозе счастлив в „Манчестер Юнайтед“ и сосредоточен на этом клубе»

Sportbox.RU13:33

Агент Моуринью: «Жозе счастлив в „Манчестер Юнайтед“ и сосредоточен на этом клубе»

Матч ТВ13:33

Агент: «Моуринью доволен работой в „МЮ“ и не собирается покидать клуб»

Спорт-Экспресс10:54

Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт10:51

Агент Моуринью: Жозе счастлив в «Манчестер Юнайтед», а клуб доволен им

Чемпионат10:32

Жорже Мендеш: «Моуринью счастлив в „МЮ“, а клуб доволен им»

Sports.ru11:43

Агент: «Слухи об уходе Моуринью из „МЮ“ абсолютно не соответствуют действительности»

Sport24.ru09:32
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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