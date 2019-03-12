Футбол

Мелкадзе сможет выйти на поле в матче с «Зенитом»Нева Спорт 09:07

Динамо — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 10 марта
Стадион «Арена Химки»
Самба Соу
15′
16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
46′
52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
65′
69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
70′
76′
Георгий Джикия
80′
Луис Адриано
83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
84′
84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет шансы выйти на поле в матче против петербургского «Зенита».
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