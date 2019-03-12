Футбол

Мелкадзе сможет выйти на поле в матче с «Зенитом»Нева Спорт 09:07

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет шансы выйти на поле в матче против петербургского «Зенита».
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