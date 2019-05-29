Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»РИА Новости 05:08

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Мелкадзе может отправиться в аренду летом

Soccer.ru07:04

Мелкадзе может отправиться в аренду

Матч ТВ06:33

Агент Мелкадзе: «Георгий решил остаться в „Спартаке“ после разговора с Кононовым»

Sport24.ru06:02

«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Советский спорт04:36

Новый Глушаков? За что не любят Мелкадзе

Спорт-Экспресс09:30

«Спартак» подтвердил продление контракта с Мелкадзе на 3 года

Sports.ru07:02

«Спартак» отправит Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен им на сборах

Чемпионат05:56
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Единоборства

Боксер Тищенко проведет поединок за титул WBO в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет поединок против ганца Абрахама Табула за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) International в Екатеринбурге во время Всемирного боксерского форума.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Общество

Белоруссия запретила ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо»

Белоруссия запретил ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо" после того, как в них нашли кишечную палочку, пишет в среду "Лидская газета" со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии

Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному

Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

В концерне добавили, что запрет на производство БТР из европейского металла приведет к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

Обновлено в 08:20
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России

В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:06
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 07:19
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев открыто заявил, что хотел бы жениться на другой женщине

В своей новой записи в «Инстаграме» шоумен заявил, что с радостью бы женился на певице Алле Пугачевой, которая, как известно, замужем за мужчиной, который намного младше нее.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15
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Георгий Джемалович Мелкадзе
Российский футболист
Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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