Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»РИА Новости 05:08
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Единоборства
Боксер Тищенко проведет поединок за титул WBO в Екатеринбурге
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет поединок против ганца Абрахама Табула за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) International в Екатеринбурге во время Всемирного боксерского форума.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Общество
Белоруссия запретила ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо»
Белоруссия запретил ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо" после того, как в них нашли кишечную палочку, пишет в среду "Лидская газета" со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии
Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному
Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
В концерне добавили, что запрет на производство БТР из европейского металла приведет к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России
В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев открыто заявил, что хотел бы жениться на другой женщине
В своей новой записи в «Инстаграме» шоумен заявил, что с радостью бы женился на певице Алле Пугачевой, которая, как известно, замужем за мужчиной, который намного младше нее.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко готовится к свадьбе
Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15