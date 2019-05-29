Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»РИА Новости 05:08
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.
Обновлено в 10:27
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
Wildberries подозревает «Яндекс» в попытке получить его трафик
По данным ритейлера, в пять утра в Wildberries поступило письмо от «Яндекса» об изменении главного зеркала сайта: вместо www.wildberries.ru главным в группе зеркал стал «Яндекс.Маркет» (http://market.yandex.ru).
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Политика
Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.
Обновлено в 11:22
Спорт
Исинбаева назвала Загитову своей любимой фигуристкой
Обновлено в 07:39
Культура
Индийский YouTube-канал первым в мире набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.
Обновлено в 11:06
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17