Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»РИА Новости 05:08

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Агент Мелкадзе – о новом контракте: «С прежним руководством „Спартака“ переговоры шли тяжело»

Спорт-Экспресс08:25

Мелкадзе может отправиться в аренду летом

Soccer.ru07:04

«Спартак» отправит Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен им на сборах

Чемпионат05:56

«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Советский спорт04:36

Мелкадзе может отправиться в аренду

Матч ТВ06:33

«Спартак» подтвердил продление контракта с Мелкадзе на 3 года

Sports.ru07:02

Агент Мелкадзе: «Георгий решил остаться в „Спартаке“ после разговора с Кононовым»

Sport24.ru06:02
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество

В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра

В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Общество

В Перми прошла самая короткая акция протеста

Обновлено в 11:50
Автоспорт

В Вене прошли похороны Ники Лауды

Обновлено в 05:06
Политика

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Экономика

Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»

Обновлено в 08:18
Здоровье

Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях

Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 11:22
Авто

Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку Умба

В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Наука

Ученые рассказали, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на горе Эверест

Обновлено в 02:27
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.
Обновлено в 12:50
Футбол

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Экономика

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель

Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Футбол

Премьер-министр Армении позвонил Мхитаряну и выразил ему поддержку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Твиттере, что позвонил хавбеку "Арсенала" Генриху Мхитаряну накануне финального матча Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 14:23
Музыка

София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой

Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.
Обновлено в 10:02
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Георгий Джемалович Мелкадзе
Российский футболист
Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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