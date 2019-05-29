Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»РИА Новости 05:08
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Общество
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Общество
В Перми прошла самая короткая акция протеста
Обновлено в 11:50
Автоспорт
В Вене прошли похороны Ники Лауды
Обновлено в 05:06
Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Экономика
Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»
Обновлено в 08:18
Здоровье
Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях
Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку Умба
В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Наука
Ученые рассказали, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на горе Эверест
Обновлено в 02:27
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.
Обновлено в 12:50
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель
Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei
Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Футбол
Премьер-министр Армении позвонил Мхитаряну и выразил ему поддержку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Твиттере, что позвонил хавбеку "Арсенала" Генриху Мхитаряну накануне финального матча Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 14:23
Музыка
София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой
Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.
Обновлено в 10:02