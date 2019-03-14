Футбол

Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»Чемпионат 07:47

Спартак — Зенит
17 марта
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Несмотря на то что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб красно-белых решил поберечь футболиста.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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