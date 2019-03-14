Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»Чемпионат 07:47

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Несмотря на то что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб красно-белых решил поберечь футболиста.

Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

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