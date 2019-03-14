Футбол
Мелкадзе не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»Чемпионат 07:47
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Несмотря на то что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб красно-белых решил поберечь футболиста.
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Футбол
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Политика
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Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.
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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
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Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
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Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
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