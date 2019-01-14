Футбол
Мельгарехо прервал тренировку «Спартака»
Мельгарехо прервал тренировку «Спартака»Спорт-Экспресс02:59
По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц. (Александр Рогулев) Мельгарехо раньше времени закончил тренировку "Спартака" pic.twitter.com / FCqMJg4X7k – СЭ Спартак (@ spartak_se) 14 января 2019 г.
Спорт-Экспресс02:59
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
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