По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц. (Александр Рогулев) Мельгарехо раньше времени закончил тренировку "Спартака" pic.twitter.com / FCqMJg4X7k – СЭ Спартак (@ spartak_se) 14 января 2019 г.

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