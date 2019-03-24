Футбол
Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в сборной ПарагваяРБК 08:46
Лоренсо Мельгарехо получил мышечную травму бедра на тренировке национальной сборной, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Парагвая. Из-за повреждения футболист не вышел на поле в товарищеском матче против Перу, который завершился поражением парагвайцев со счетом 0:1
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Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Общество
Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп
Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Форум здоровья собрал больше 1200 человек в Удмуртии
Обновлено в 04:38
Политика
Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента
Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинцев обязательно прийти на выборы президента Украины 31 марта.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Музыка
The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено в 01:49
Футбол
Силлессен: «Я останусь в „Барселоне“ на следующий сезон»
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен не покинет команду грядущим летом. Об этом в интервью сообщил сам футболист.
Обновлено в 07:02
Общество
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
83-летняя Дружинина босиком прошлась по талому снегу
83-летняя артистка Светлана Дружинина продолжает работать не только как актриса, но и как режиссер.
Обновлено в 06:56
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт
Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира – кадры
Во время своего показательного проката Алина упала, не сумев выполнить первый прыжок.
Обновлено в 07:58
Общество
В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал
В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал.
Обновлено в 06:32
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В 2018 году во время родов не умерла ни одна мать
Во Владимирской области в 2018 году родилось более 12 тысяч 150 детей, всего за год акушеры региональной акушерско-гинекологической службы приняли 12 тысяч 77 родов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Волгоградцы простились с Петром Зайченко
Заслуженный артист России скончался в больнице 21 марта в возрасте 75 лет. Сегодня попрощаться с ним пришли сотни волгоградцев.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37