Футбол

Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в сборной ПарагваяРБК 08:46

Лоренсо Мельгарехо получил мышечную травму бедра на тренировке национальной сборной, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Парагвая. Из-за повреждения футболист не вышел на поле в товарищеском матче против Перу, который завершился поражением парагвайцев со счетом 0:1
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Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая

Чемпионат05:02

Мельгарехо получил травму в сборной Парагвая

Матч ТВ04:47

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт БИЗНЕС Online04:50

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт-Экспресс04:35

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Sport24.ru04:42

Мельгарехо получил мышечную травму в расположении сборной Парагвая

Sports.ru05:16

Мельгарехо травмировался на тренировке сборной Парагвая

Бомбардир.ру05:25
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