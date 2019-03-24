Футбол

Мельгарехо получил травму в сборной ПарагваяРИА Новости 04:23

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил повреждение мышцы бедра на тренировке сборной Парагвая по футболу перед матчем с командой Перу и вернется в расположение клуба, сообщается на официальной странице Ассоциации футбола Парагвая.
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Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая

Чемпионат05:02

Мельгарехо получил травму в сборной Парагвая

Матч ТВ04:47

Мельгарехо травмировался на тренировке сборной Парагвая

Бомбардир.ру05:25

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт-Экспресс04:35

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт БИЗНЕС Online04:50

Мельгарехо получил мышечную травму в расположении сборной Парагвая

Sports.ru05:16

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Sport24.ru04:42
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