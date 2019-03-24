Футбол
Мельгарехо получил травму в сборной ПарагваяРИА Новости 04:23
Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил повреждение мышцы бедра на тренировке сборной Парагвая по футболу перед матчем с командой Перу и вернется в расположение клуба, сообщается на официальной странице Ассоциации футбола Парагвая.
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Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер закончил расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года.
Обновлено вчера в 03:00
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Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
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Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
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Обновлено вчера в 14:52
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Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
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Обновлено в 05:52
Происшествия
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Происшествия
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Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
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Обновлено в 05:31
Общество
В Екатеринбурге вспомнили взорванную год назад легендарную телебашню
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