Футбол

Мельгарехо получил мышечную травму в сборной ПарагваяЧемпионат 05:02

Встреча состоялась вчера, 23 марта, в американском городе Харрисон на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу Перу. Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».
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Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая

Чемпионат05:02

Мельгарехо получил травму в сборной Парагвая

Матч ТВ04:47

Мельгарехо получил мышечную травму в расположении сборной Парагвая

Sports.ru05:16

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт-Экспресс04:35

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Спорт БИЗНЕС Online04:50

Хавбек «Спартака» Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Sport.ru06:13

Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Sport24.ru04:42
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