Футбол
Мельгарехо получил мышечную травму в сборной ПарагваяЧемпионат 05:02
Встреча состоялась вчера, 23 марта, в американском городе Харрисон на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу Перу. Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».
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