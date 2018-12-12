Футбол

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе
Чемпионат
12:08

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Чемпионат12:08

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Мельгарехо: у «Спартака» как никогда сплоченный коллектив

РИА Новости16:18

Лоренсо Мельгарехо: «Глушаков — часть нашей семьи. То, что происходит за пределами команды, нас не интересует»

Матч ТВ12:25

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе

Чемпионат12:08

Мельгарехо - о новом спартаковском календаре

Спорт-Экспресс11:54

Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

Бомбардир.ру12:13

Мельгарехо: «Глушаков — часть семьи „Спартака“»

Sport24.ru12:53
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Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

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Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
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Дома «горожане» обыграли «Севилью» (2:1), и, чтобы обогнать ее в таблице, «быкам» можно потерпеть минимальное поражение, при этом забив два и более мячей.
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Два поединка Лиги 1 перенесены из-за протестов во Франции

Из-за акций протеста, которые проходят во Франции, по просьбе полиции были перенесены два матча Лиги 1. Об этом информирует пресс-служба турнира.
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Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
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Лоренсо Мельгарехо
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, крайний полузащитник и защитник московского «Спартака». Выступает за сборную Парагвая. На профессиональном уровне играл во всех футбольных амплуа, кроме вратаря.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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