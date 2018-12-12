Футбол

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе
Чемпионат
12:08

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Чемпионат12:08

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Мельгарехо: у «Спартака» как никогда сплоченный коллектив

РИА Новости16:18

Лоренсо Мельгарехо: «Глушаков — часть нашей семьи. То, что происходит за пределами команды, нас не интересует»

Матч ТВ12:25

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе

Чемпионат12:08

Мельгарехо - о новом спартаковском календаре

Спорт-Экспресс11:54

Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

Бомбардир.ру12:13

Мельгарехо: «Глушаков — часть семьи „Спартака“»

Sport24.ru12:53
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Обновлено в 02:13
Футбол

«Лион» выбил «Шахтер» из Лиги Чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов французский «Лион» сыграл вничью с донецким «Шахтером» и выбил «горняков» из розыгрыша турнира.
Обновлено в 17:11
Футбол

Сане принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Хоффенхаймом»

Английский «Манчестер Сити» обыграл дома немецкий «Хоффенхайм» (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:11
Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Футбол

Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Румынией

На второе место в группе поднялась сборная Румынии, у которой одинаковое количество очков с норвежками (по 6). Нидерланды в полуфинале встретятся со сборной Франции, которая заняла второе место в группе А, а Румыния сыграет против России, которая стала первой в группе А.
Обновлено в 16:35
Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Кубке Европы

Обновлено в 13:56
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 09:50
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре

Обновлено в 16:21
Футбол

«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»

По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол

Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн

«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04
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Лоренсо Мельгарехо
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, крайний полузащитник и защитник московского «Спартака». Выступает за сборную Парагвая. На профессиональном уровне играл во всех футбольных амплуа, кроме вратаря.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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