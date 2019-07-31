Футбол

«Мельде» вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ 31 июля в 16:41

За «Чукарички» единственный гол забил Асмир Каевич. Напомним, что первый матч завершился вничью со счетом 0:0. Таким образом, в третьем квалификационном раунде ЛЕ «Мельде» встретится с победителем в паре «Арис» — АЕЛ. Первые матчи третьего раунда пройдут 8 августа, а ответные — 15-го.
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