с чего всё началось

Меланья одета в зеленое пальто и обтягивающие кожаные светло-коричневые брюки. Многим показалось, что, кроме пальто, на первой леди вообще ничего нет. «Выглядит так, как будто она без штанов», –– отметил пользователь Susie Heather Tyson.

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