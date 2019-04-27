Музыка

Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»Комсомольская правда 09:53

Сайт kp.ru писал о том, что победа в шестом сезоне программы досталась десятилетней Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. Девочка вышла в лидеры проекта с 56,5% зрительских голосов, однако многие с таким решением не согласились и заподозрили организаторов в фальсификации результатов.
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Валерий Меладзе надеется на пересмотр результатов голосования шоу «Голос. Дети»

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РИА Новости08:55

Меладзе после победы дочери Алсу требует пересмотра итогов «Голоса»

Газета.Ru09:46

Меладзе призвал пересмотреть победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Взгляд.ру08:37

Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

RT на русском10:32
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Константин Меладзе.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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