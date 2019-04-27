Музыка
Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»Комсомольская правда 09:53
Сайт kp.ru писал о том, что победа в шестом сезоне программы досталась десятилетней Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. Девочка вышла в лидеры проекта с 56,5% зрительских голосов, однако многие с таким решением не согласились и заподозрили организаторов в фальсификации результатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Фанаты «Мстителей 4» избили зрителя за спойлеры
Обновлено в 03:52
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол
Роналду оформил 600-й гол в карьере
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил гол в матче 34-го тура против миланского "Интера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Шоковая дисциплина: российские дисбаты пустеют
Дисбаты как шоковое средство перевоспитания проштрафившихся солдат уходят в прошлое.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено в 05:22
Футбол
Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
Обновлено в 16:00
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Происшествия
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие
В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Кино
«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон
Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Внедрение 5G может отрицательно сказаться на точности прогнозов погоды
Американские метеорологи заявили, что массовое внедрение 5G-сетей серьезно повлияет на точность прогнозов погоды.
Обновлено в 16:56