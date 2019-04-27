Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»Народные новости 09:05

Напомним, поводом для обсуждений стала победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители не согласились с результатом конкурса и сочли итоги голосования нечестными. Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал".
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Валерий Меладзе надеется на пересмотр результатов голосования шоу «Голос. Дети»

ТАСС10:33

Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

RT на русском10:32

Меладзе призвал пересмотреть победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Взгляд.ру08:37

Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новости08:55

Меладзе требует пересмотра итогов «Голоса» после победы дочери Алсу

Газета.Ru09:21

«Правильнее было бы назвать „Голос. Деньги“». «Аномальная» победа дочери Алсу в «Голос.Дети» не оставила равнодушными Меладзе, Галкина и других

Фонтанка.Ру07:49

Алсу и ее дочь ограничили возможность комментировать их публикации в соцсетях после победы Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ06:11
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
Футбол

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»

В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав».
Обновлено в 12:54
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Музыка

Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Обновлено в 11:48
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Общество

Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака

Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения с поклонниками

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Обновлено в 04:45
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Общество

В Австралии к 2020 году убьют два миллиона диких кошек

В Австралии с XVIII века существует проблема диких кошек, которые начали колонизировать континент, когда их завезли с других континентов.
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Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
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СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
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Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

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Обновлено в 06:22
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
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У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
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Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Обновлено в 11:39
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Константин Меладзе.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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