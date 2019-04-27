Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»Народные новости 09:05

Напомним, поводом для обсуждений стала победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители не согласились с результатом конкурса и сочли итоги голосования нечестными. Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал".
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Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»

Комсомольская правда09:53

Меладзе потребовал пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»

Москва 2409:27

«Правильнее было бы назвать „Голос. Деньги“». «Аномальная» победа дочери Алсу в «Голос.Дети» не оставила равнодушными Меладзе, Галкина и других

Фонтанка.Ру07:49

Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новости08:55

Меладзе призвал пересмотреть победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Взгляд.ру08:37

Меладзе: итоги финала «Голос.Дети» стоит пересмотреть

News.ru08:59

Меладзе после победы дочери Алсу требует пересмотра итогов «Голоса»

Газета.Ru09:46
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
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Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
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Армия и оружие

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Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
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Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Константин Меладзе.
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