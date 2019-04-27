Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»Народные новости 09:05

Напомним, поводом для обсуждений стала победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители не согласились с результатом конкурса и сочли итоги голосования нечестными. Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал".
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Валерий Меладзе надеется на пересмотр результатов голосования шоу «Голос. Дети»

ТАСС10:33

Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»

Комсомольская правда09:53

Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос. Дети»

РИА Новости08:55

Меладзе: итоги финала «Голос.Дети» стоит пересмотреть

News.ru08:59

Меладзе призвал пересмотреть победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Взгляд.ру08:37

«Правильнее было бы назвать „Голос. Деньги“». «Аномальная» победа дочери Алсу в «Голос.Дети» не оставила равнодушными Меладзе, Галкина и других

Фонтанка.Ру07:49

Меладзе после победы дочери Алсу требует пересмотра итогов «Голоса»

Газета.Ru09:46
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Константин Меладзе.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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