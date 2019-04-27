Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»Народные новости 09:05

Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело – пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что "Первый канал" это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований.

Напомним, поводом для обсуждений стала победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители не согласились с результатом конкурса и сочли итоги голосования нечестными. Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал".

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