Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»Народные новости 09:05

Напомним, поводом для обсуждений стала победа дочери исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Зрители не согласились с результатом конкурса и сочли итоги голосования нечестными. Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал".
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Валерий Меладзе
Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело – пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что "Первый канал" это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований.
— Валерий Меладзе, певецВедомости 10:56

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Пересмотреть или развеять сомнения. Ведущие и наставники «Голос. Дети» — о результатах голосования

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Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - композитор, певец, продюсер, Константин Меладзе.
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Алсу
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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