Футбол
Мексиканский клуб предложил «Зениту» 9 млн евро за РигониЕвро-футбол.ру 00:07
Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в чемпионате Мексики, утверждает журналист Джанлука ди Марцио. Заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинца проявляет "Америка". Клуб предложил за трансфер игрока 9 миллионов евро.
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Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
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СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке
Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами
Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
Обновлено в 01:08
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Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом
Чтобы привлечь пользователей к экосистеме своих приложений, «Яндекс» предлагает покупателям смартфона бонусы: полугодовую подписку «Плюс», в которую входят скидки на «Яндекс.Такси», подписку на «Яндекс.Музыку» и фильмы в «Кинопоиске», бесплатную доставку еды.
Обновлено вчера в 15:59
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В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе
Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.
Обновлено вчера в 23:05
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Обновлено вчера в 18:17
Транспорт
В Дептрансе рассказали об ограничениях для неэкологичных машин
В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что решение об ограничении перемещения неэкологичных автомобилей в городе еще не принято, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью
Обновлено вчера в 09:00
Авто
УАЗ «Пикап» вновь стал самым продаваемым пикапом в РФ
На второй позиции вновь расположилась японская Toyota Hilux – 3 тысячи 190 единиц (-8,7%), ТОП-3 замкнул Mitsubishi L200 с показателем в 3 тысячи 28 штук (+84,4%).
Обновлено в 00:04
Экономика
Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO
Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Общество
Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы
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Обновлено вчера в 23:00
Наука
Ученые назвали опасность частого употребления алкоголя
Ученые из Ратгерского и Йельского университетов (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртного может вызывать длительные генетические изменения, в результате чего возникает еще большая тяга к алкоголю.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В окрестностях Читы горит полигон ТБО
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
В учебных заведениях Перми с 31 января объявлен карантин
Карантин объявлен в пермских образовательных учреждениях.
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Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 января
Обновлено вчера в 08:08
Авто
Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.
Обновлено в 00:22
Происшествия
При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека
В результате крушения вертолета скорой помощи в Соединенных Штатах погибли три человека, сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем
Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Против высказались 321, за — 298 депутатов.
Обновлено вчера в 19:24