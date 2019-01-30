Футбол

Мексиканский клуб предложил «Зениту» 9 млн евро за РигониЕвро-футбол.ру 00:07

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в чемпионате Мексики, утверждает журналист Джанлука ди Марцио. Заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинца проявляет "Америка". Клуб предложил за трансфер игрока 9 миллионов евро.
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Ригони близок к переходу в мексиканский клуб

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Полузащитник «Зенита» Ригони близок к переходу в мексиканский клуб за € 9 млн

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Sports.ruвчера в 21:15

«Зенит» близок к продаже Ригони в «Америку» за 9 млн евро

Sport24.ruвчера в 18:02
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С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

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Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
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В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

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Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения

Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.
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В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
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Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

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По итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря, Apple отчиталась о сокращении выручки и прибыли.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
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Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии

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Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
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Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке

Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт

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Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
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Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

Чтобы привлечь пользователей к экосистеме своих приложений, «Яндекс» предлагает покупателям смартфона бонусы: полугодовую подписку «Плюс», в которую входят скидки на «Яндекс.Такси», подписку на «Яндекс.Музыку» и фильмы в «Кинопоиске», бесплатную доставку еды.
Обновлено вчера в 15:59
ЖКХ

В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе

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Обновлено вчера в 23:05
Авто

Kia представит свой компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве

Как сообщает интернет-издание autocar, новинка будет представлена 5 марта в Женеве на автосалоне, а в течение года поступит в продажу.
Обновлено вчера в 18:17
Транспорт

В Дептрансе рассказали об ограничениях для неэкологичных машин

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что решение об ограничении перемещения неэкологичных автомобилей в городе еще не принято, сообщает Агентство "Москва".
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Происшествия

Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью

Обновлено вчера в 09:00
Авто

УАЗ «Пикап» вновь стал самым продаваемым пикапом в РФ

На второй позиции вновь расположилась японская Toyota Hilux – 3 тысячи 190 единиц (-8,7%), ТОП-3 замкнул Mitsubishi L200 с показателем в 3 тысячи 28 штук (+84,4%).
Обновлено в 00:04
Экономика

Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO

Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Общество

Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.
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Суд приговорил жителя Урала к 24 годам колонии за убийство школьницы

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Ученые назвали опасность частого употребления алкоголя

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртного может вызывать длительные генетические изменения, в результате чего возникает еще большая тяга к алкоголю.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В окрестностях Читы горит полигон ТБО

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено вчера в 23:31
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В учебных заведениях Перми с 31 января объявлен карантин

Карантин объявлен в пермских образовательных учреждениях.
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Общество

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Авто

Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.
Обновлено в 00:22
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При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека

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Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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