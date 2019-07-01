Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем градаРИА Новости 04:56

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista. Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя достигает метра или больше.
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Мексиканский город засыпало метровым слоем льда

RT на русском07:17

Мексиканский город Гвадалахара оказался под ледяными завалами

ТАСС06:52

Улицы мексиканской Гвадалахары покрылись полутораметровым слоем льда после града

Дождь05:17

Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Вести.Ru05:55

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Известия05:13

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

РИА Новости04:56

Полутораметровый слой льда покрыл улицы города в Мексике

Snob.ru04:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Тральщик Балтфлота обезвредил десять немецких мин в Финском заливе

Обновлено в 08:50
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Энергетика

ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев

Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено в 05:39
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Экономика

Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью

Премьер-министр рассказал, как нужно повышать уровень жизни россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

В Британии оценили российский беспилотник-сову

Обновлено в 08:44
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Политика

ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Обновлено в 02:37
Кино

Джордж Мартин высказался о фанатах «Игры престолов»

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о фанатах сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
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