Политика

Мексиканские военные взяли под контроль шесть НПЗ и терминалы Pemex
РИА Новости
вчера в 18:15

Мексиканские военные в понедельник взяли под контроль обеспечение безопасности на шести нефтеперерабатывающих заводах Pemex и стратегических объектах на фоне перебоев с поставками бензина, сообщило издание Universal.
РИА Новостивчера в 18:15

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Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
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