Мексиканские военные в понедельник взяли под контроль обеспечение безопасности на шести нефтеперерабатывающих заводах Pemex и стратегических объектах на фоне перебоев с поставками бензина, сообщило издание Universal.

Мексиканские военные взяли под контроль шесть НПЗ и терминалы Pemex

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